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Кабмин утвердил программу деятельности

Новости » Политика     02.04.2020 - 22:31
Кабмин утвердил программу деятельности
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Документ в ближайшее время передадут в парламент

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 2 апреля утвердил программу деятельности правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что в ближайшее время программа будет представлена на рассмотрение в Верховную раду.

"С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19. Вскоре мы обнародуем собственно Программу , а сейчас готовы поделиться приоритетами ", - говорится в сообщении.

Кабмин утвердил программу деятельности

Напомним, 4 марта Верховная рада Украины назначила новый состав Кабинета министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

РБК-Украина писало, что 30 марта Верховная рада Украины уволила министра здравоохранения Илью Емца. Он пробыл на своей должности 26 дней. В тот же день уволили главу Минфина Игоря Уманского.

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