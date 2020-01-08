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Зеленский прервал визит в Оман из-за авиакатастрофы в Иране

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 08:26
Зеленский прервал визит в Оман из-за авиакатастрофы в Иране
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В результате авіакататстрофи погибли все члены экипажа

Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского самолета, который разбился утром 8 января в Иране.

Он отметил, что украинское посольство уточняет списки погибших и информацию об обстоятельствах трагедии.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили крушение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, которое произошло 8 января.

"Наш консул работает в аэропорту Тегерана, мы собираем список пассажиров, которые погибли в результате аварии сегодня утром. У нас пока нет окончательных номеров, мы работаем в контакте со спасательными командами на месте и с офисом МАУ в Иране", - прокомментировали также в украинском посольстве в Иране.

РБК-Украина писало, что украинский самолет авиакомпании МАУ Тегеран-Киев потерпел крушение утром в среду возле международного аэропорта имени имама Хомейни. Предполагается, что на его борту находились около 180 человек.

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