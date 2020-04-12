Опубликован доработанный проект изменений в бюджет: основные цифры

На сайте Верховной рады Украины опубликован доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом. РБК-Украина разбиралось с основными цифрами, которые могут быть проголосованы на внеочередном заседании Рады 13 апреля.

Фото: доработанный законопроект

Сокращение фонда борьбы с коронавирусом

Расходы на формирование Фонд борьбы с коронавирусом сокращены почти на 32,4 млрд гривен - с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен.

При этом Минздраву на программу государственных гарантий медицинского обслуживания полагается 15,8 млрд гривен, а Министерству социальной политики - 10 млрд гривен на выплату пенсий и надбавок к пенсиям и 0,6 млрд гривен на пособия.

Доходы общего фонда

На 2 млрд гривен увеличены доходы общего фонда государственного бюджета (средства, перечисляемые Национальным банком) - с 40,7 млрд - до 42,7 млрд гривен.

Судебная система

Расходы общего фонда бюджета Государственной судебной администрации увеличены на 1,08 млрд гривен.

Фонд регионального развития

Частично восстановлены расходы на Фонд регионального развития - в сумме 4,9 млрд долларов - в области образования, науки, культуры, спорта и здравоохранения.

Выплаты медикам и чиновникам

Проект предусматривает средства на помощь членам семей медиков, которые умерли от коронавируса. При этом ограничены выплаты членам исполнительных органов и наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам и другим лицам.

Напомним, вчера профильный комитет Рады утвердил проект изменений в бюджет Украины на 2020.

Кроме того, парламенту рекомендовали принять данные изменения в целом.