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Комитет сократил размер стабилизационного фонда на 7 млрд гривен

Новости » Политика     11.04.2020 - 18:59
Комитет сократил размер стабилизационного фонда на 7 млрд гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Размер стабилизационного фонда будет составлять свыше 64 млрд гривен

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета сократил размер стабилизационного фонда, созданного для предотвращения последствий вспышки коронавируса. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил секретарь комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль.

По словам Цабаля, на сегодняшнем заседании комитет принял решение о сокращении размера стабилизационного фонда до более 64 млрд гривен.

"В версии бюджета, которую на прошлой неделе голосовали, стабилизационный фонд составил около 97 млрд, в сегодняшней - чуть более 64. Это изменение - скорее техническое", - заявил он.

При этом Цабаль отметил, что фактически размер стабилизационного фонда уменьшился на 7 млрд гривен.

"Фактическое уменьшение - около 7 млрд, а не 32 (15 млрд перенесли на медицину, а 10 - в пенсионный фонд). До этого изменения это все было в стабилизационном фонде. То есть реальное уменьшение 97-(65+15+10) = 7 млрд. Из этих 7 млрд более 4 млрд ушло в Государственный фонд регионального развития, а около 2 млрд на целый ряд программ бюджета, в которых восстановили часть уменьшенных расходов", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что парламентский комитет утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год. Нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что в обновленном проекте был уменьшен стабилизационный фонд и увеличены ранее сокращенные расходы.

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