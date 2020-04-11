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Комитет рекомендовал Раде принять изменения в госбюджет

Новости » Политика     11.04.2020 - 18:41
Комитет рекомендовал Раде принять изменения в госбюджет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Комитет провел заседание 11 апреля

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной раде принять проект изменений в государственный бюджет на 2020 год в целом. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, соответствующее решение было принято по результатам заседания комитета 11 апреля.

"Рекомендовано Верховной раде законопроект по результатам рассмотрения в повторном первом чтении принять за основу и в целом как закон в новой редакции, подготовленный комитетом по вопросам бюджета совместно с Министерством финансов Украины", - говорится в решении.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что бюджетный комитет примет окончательное решение об изменениях в бюджет. Ожидалось, что окончательное решение об изменениях в госбюджет будет приниматься на заседании профильного комитета.

Также РБК-Украина писало, что в четверг было анонсировано заседание бюджетного комитета, на котором планировалось рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2020 год. Кроме того, в понедельник, 13 апреля, Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть изменения в госбюджет.

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