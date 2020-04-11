Комитет ВР утвердил проект изменений в бюджет Украины на 2020

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Среди прочего, предусматривается уменьшение финансирования фонда борьбы с COVID-19

Бюджетный комитет Верховной рады утвердил проект изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Проектом утверждены следующие изменения:

уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн;

восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн);

добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0);

добавлены 21 млн грн на Украинский институт при Министерстве иностранных дел Украины;

добавлены 15 млн на национальный парк "Софиевка".

Напомним, ранее глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что бюджетный комитет примет окончательное решение об изменениях в бюджет-2020. По его словам, окончательное решение об изменениях в госбюджет будет приниматься на заседании профильного комитета по вопросам бюджета.

Также ранее Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом.

Как сообщало РБК-Украина, в проект изменений к государственному бюджету заложен дефицит на уровне 298 млрд, или 7,5 % ВВП.