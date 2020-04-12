Опубліковано доопрацьований проект змін до бюджету: основні цифри

На сайті Верховної ради України опубліковано доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. РБК-Україна розбиралося з основними цифрами, які можуть бути проголосовані на позачерговому засіданні Ради 13 квітня.

Фото: доопрацьований законопроект

Скорочення фонду боротьби з коронавірусом

Витрати на формування Фонду боротьби з коронавірусом скорочені майже на 32,4 млрд гривень - з 97,06 млрд до 64,67 млрд гривень.

При цьому МОЗ на програму державних гарантій медичного обслуговування виділяється 15,8 млрд гривень, а Міністерству соціальної політики - 10 млрд гривень на виплату пенсій та надбавок до пенсій і 0,6 млрд гривень на допомогу.

Доходи загального фонду

На 2 млрд гривень збільшено доходи загального фонду державного бюджету (кошти, що перераховуються Національним банком) - з 40,7 млрд - до 42,7 млрд гривень.

Судова система

Видатки загального фонду бюджету Державної судової адміністрації збільшено на 1,08 млрд гривень.

Фонд регіонального розвитку

Частково відновлено витрати на Фонд регіонального розвитку - в сумі 4,9 млрд доларів - в галузі освіти, науки, культури, спорту та охорони здоров'я.

Виплати медикам і чиновникам

Проект передбачає кошти на допомогу членам сімей медиків, які померли від коронавірусу. При цьому обмежено виплати членам виконавчих органів та наглядових рад, народним депутатам, суддям, прокурорам та іншим особам.

Нагадаємо, вчора профільний комітет Ради затвердив проект змін до бюджету України на 2020.

Крім того, парламенту рекомендували прийняти ці зміни в цілому.