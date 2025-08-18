Зустріч Трампа із Зеленським та європейськими лідерами: опубліковано розклад

Зустріч Трампа із Зеленським та лідерами ЄС

Після зустрічі "Коаліції рішучих" у Брюсселі в неділю, 17 серпня, президент Зеленський і делегація європейських лідерів вирушили до США для зустрічі з Дональдом Трампом.

Під час зустрічі з американським лідером, сторони обговорять варіанти завершення війни в Україні та спробують домовитися про зустріч Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський уже прибув до Вашингтону і пообіцяв домогтися тривалого миру та змусити Росію припинити війну.

Напередодні зустрічі, Трамп заявив про готовність США надати Україні гарантії безпеки, що допоможуть оперативно завершити війну.

Глава Білого дому також переконаний, що Зеленський може швидко завершити війну, якщо визнає Крим російським та відмовиться від перспектив членства України в НАТО.