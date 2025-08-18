UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Зустріч Трампа із Зеленським та європейськими лідерами: опубліковано розклад

Фото: президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп спочатку проведе двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а опісля - багатосторонню зустріч з лідерами ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад президента США, оприлюднений на Roll Call.

Зазначається, що зустріч Трампа і Зеленського розпочнеться о 20:15 за київським часом, а багатостороння зустріч за участю лідерів Європейського Союзу - о 22:00.

Делегація європейських лідерів прибуде до Білого дому о 19:00. Трамп привітає Зеленського о 20:00, після чого розпочнеться їхня зустріч.

О 21:15 Трамп привітає лідерів країн ЄС, а о 21:30 вони зроблять колективне фото.

Раніше американський лідер оголосив про "великий день" у Білому домі перед зустріччю, що має покласти край війні. Він зазначив, що ніколи не проводив зустрічей з такою кількістю європейських лідерів одночасно.

Зустріч Трампа із Зеленським та лідерами ЄС

Після зустрічі "Коаліції рішучих" у Брюсселі в неділю, 17 серпня, президент Зеленський і делегація європейських лідерів вирушили до США для зустрічі з Дональдом Трампом.

Під час зустрічі з американським лідером, сторони обговорять варіанти завершення війни в Україні та спробують домовитися про зустріч Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський уже прибув до Вашингтону і пообіцяв домогтися тривалого миру та змусити Росію припинити війну.

Напередодні зустрічі, Трамп заявив про готовність США надати Україні гарантії безпеки, що допоможуть оперативно завершити війну.

Глава Білого дому також переконаний, що Зеленський може швидко завершити війну, якщо визнає Крим російським та відмовиться від перспектив членства України в НАТО.

