Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами: опубликовано расписание

Президент США Дональд Трамп сначала проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а после - многостороннюю встречу с лидерами ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание президента США, обнародованное на Roll Call.
Отмечается, что встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по киевскому времени, а многосторонняя встреча с участием лидеров Европейского Союза - в 22:00.
Делегация европейских лидеров прибудет в Белый дом в 19:00. Трамп поприветствует Зеленского в 20:00, после чего начнется их встреча.
В 21:15 Трамп поприветствует лидеров стран ЕС, а в 21:30 они сделают коллективное фото.
Ранее американский лидер объявил о "большом дне" в Белом доме перед встречей, которая должна положить конец войне. Он отметил, что никогда не проводил встреч с таким количеством европейских лидеров одновременно.
После встречи "Коалиции решительных" в Брюсселе в воскресенье, 17 августа, президент Зеленский и делегация европейских лидеров отправились в США для встречи с Дональдом Трампом.
Во время встречи с американским лидером, стороны обсудят варианты завершения войны в Украине и попытаются договориться о встрече Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
Зеленский уже прибыл в Вашингтон и пообещал добиться длительного мира и заставить Россию прекратить войну.
Накануне встречи, Трамп заявил о готовности США предоставить Украине гарантии безопасности, которые помогут оперативно завершить войну.
Глава Белого дома также убежден, что Зеленский может быстро завершить войну, если признает Крым российским и откажется от перспектив членства Украины в НАТО.