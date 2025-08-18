Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами: опубликовано расписание

Отмечается, что встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по киевскому времени, а многосторонняя встреча с участием лидеров Европейского Союза - в 22:00.

Делегация европейских лидеров прибудет в Белый дом в 19:00. Трамп поприветствует Зеленского в 20:00, после чего начнется их встреча.

В 21:15 Трамп поприветствует лидеров стран ЕС, а в 21:30 они сделают коллективное фото.

Ранее американский лидер объявил о "большом дне" в Белом доме перед встречей, которая должна положить конец войне. Он отметил, что никогда не проводил встреч с таким количеством европейских лидеров одновременно.