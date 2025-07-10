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Оприлюднені перші фото наслідків атаки РФ по Шевченківському району Києва

Київ, Четвер 10 липня 2025 06:05
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Оприлюднені перші фото наслідків атаки РФ по Шевченківському району Києва Фото: у столиці численні руйнування житлової забудови через атаку РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок нічної атаки зафіксовані численні пошкодження будинків у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Вночі російські терористи масштабно атакували Київ ударними дронами, а також балістичними і крилатими ракетами.

За результатами атаки у шести районах зафіксовані численні руйнування житлової інфраструктури та спалахнули пожежі. Є постраждалі серед місцевого населення.

Фото: руйнування у центральному районі Києва (Віталій Носач/РБК-Україна)

Повітряний обстріл Києва

В ніч на 10 липня російський агресор масовано обстріляв Київ ударними дронами і балістичними та крилатими ракетами.

У Шевченківському районі столиці зафіксовані пошкодження житлових будинків.

У столиці виникли пожежі, пошкоджені адмінбудівлі, а також є поранені серед місцевих жителів.

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