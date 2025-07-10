Обстріл Києва: у Шевченківському районі значні пошкодження будинків

Фото: у столиці зафіксовані численні руйнування через атаку РФ (Getty Images)

У Києві внаслідок масштабної атаки російських загарбників в одному з центральних районів зафіксовані серйозні пошкодження житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Шевченківської РДА м. Києва Олександра Сазановича.