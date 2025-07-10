Обстріл Києва: у Шевченківському районі значні пошкодження будинків
У Києві внаслідок масштабної атаки російських загарбників в одному з центральних районів зафіксовані серйозні пошкодження житлових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Шевченківської РДА м. Києва Олександра Сазановича.
Він зазначив, що внаслідок чергової масованої комбінованої атаки зафіксовано суттєві пошкодження цивільної інфраструктури в Шевченківському районі.
Зокрема, пошкоджено житлові будинки - постраждали дахи, верхні поверхи, фасади, внутрішні приміщення.
Також зафіксовані численні влучання уламків дрона у нежитлові приміщення.
У районі є інформація про трьох постраждалих:
- жінка, 86 років - гостра реакція на стрес;
- чоловік, 45 років - політравма;
- чоловік, 59 років - різана рана стопи, закрита травма грудної клітки.
Усім постраждалим надано медичну допомогу.
"Ситуацію тримаю на контролі. Районні служби, медики, рятувальники та поліція оперативно ліквідовують наслідки, допомагають мешканцям та координують дії на місцях", - зазначив Сазанович.
Повітряні атака РФ по Києву
Нагадаємо, в ніч на 10 липня російські загарбники обстріляли Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Одним із центрів атаки був Київ. Ворог ударив по місту дронами, балістичними і крилатими ракетами.
У столиці виникли пожежі, пошкоджені будинки та АЗС, а також є багато поранених.
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