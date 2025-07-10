Обнародованы первые фото последствий атаки РФ по Шевченковскому району Киева

Фото: в столице многочисленные разрушения жилой застройки из-за атаки РФ (Getty Images)

В результате ночной атаки зафиксированы многочисленные повреждения домов в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.