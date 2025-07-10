Обнародованы первые фото последствий атаки РФ по Шевченковскому району Киева
В результате ночной атаки зафиксированы многочисленные повреждения домов в Шевченковском районе Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Ночью российские террористы масштабно атаковали Киев ударными дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.
По результатам атаки в шести районах зафиксированы многочисленные разрушения жилой инфраструктуры и вспыхнули пожары. Есть пострадавшие среди местного населения.
Воздушный обстрел Киева
В ночь на 10 июля российский агрессор массированно обстрелял Киев ударными дронами и баллистическими и крылатыми ракетами.
В Шевченковском районе столицы зафиксированы повреждения жилых домов.
В столице возникли пожары, повреждены админздания, а также есть раненые среди местных жителей.
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