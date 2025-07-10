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Обнародованы первые фото последствий атаки РФ по Шевченковскому району Киева

Киев, Четверг 10 июля 2025 06:05
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Обнародованы первые фото последствий атаки РФ по Шевченковскому району Киева Фото: в столице многочисленные разрушения жилой застройки из-за атаки РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В результате ночной атаки зафиксированы многочисленные повреждения домов в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Ночью российские террористы масштабно атаковали Киев ударными дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

По результатам атаки в шести районах зафиксированы многочисленные разрушения жилой инфраструктуры и вспыхнули пожары. Есть пострадавшие среди местного населения.

Фото: разрушения в центральных районах Киева (Виталий Носач/РБК-Украина)

Воздушный обстрел Киева

В ночь на 10 июля российский агрессор массированно обстрелял Киев ударными дронами и баллистическими и крылатыми ракетами.

В Шевченковском районе столицы зафиксированы повреждения жилых домов.

В столице возникли пожары, повреждены админздания, а также есть раненые среди местных жителей.

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