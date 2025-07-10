Київ під ударом крилатих ракет: в столиці знову пролунали гучні вибухи

У Києві зранку, 10 липня, вкотре було чути звуки вибухів. Військові попереджали, що на столицю летять крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки схожі на прольоти ракет, після чого невелику серію вибухів - будто чути приблизно о 04:16. За кілька хвилин до цього військові інформували, що до столиці зі сходу наближається група крилатих ракет. Де оголосили тривогу Станом на 04:24 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Миколаївській та Донецькій областях.