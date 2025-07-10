Київ під ударом крилатих ракет: в столиці знову пролунали гучні вибухи
У Києві зранку, 10 липня, вкотре було чути звуки вибухів. Військові попереджали, що на столицю летять крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки схожі на прольоти ракет, після чого невелику серію вибухів - будто чути приблизно о 04:16.
За кілька хвилин до цього військові інформували, що до столиці зі сходу наближається група крилатих ракет.
Де оголосили тривогу
Станом на 04:24 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Миколаївській та Донецькій областях.
Обстріл Києва
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни масовано атакували Київ дронами. Невдовзі ворог запустив по місту балістичні ракети. Внаслідок цього було чутно багато потужних звуків вибухів.
Унаслідок атаки в місті зафіксовано багато пожеж. Зокрема, горять будинки, заправка, гаражі. Крім цього постійно зростає кількість постраждалих.
Детальніше про перші наслідки атаки по столиці - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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