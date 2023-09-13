Оприлюднені фото наслідків удару дронів по Одеській області
Протягом ночі 13 вересня 2023 року збройні сили РФ здійснили масований дроновий удар по населених пунктах півдня Одеської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора у Facebook.
"Пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram, всього внаслідок нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район постраждало 7 цивільних осіб. Шість чоловік у Рені та один в Ізмаїлі.
"Двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують в Одесу. Четверо інших в стані середньої важкості, продовжують лікування в м.Рені", - написав він.
Удар дронів по Одеській області
Російські війська 13 вересня вкотре влаштували повітряну атаку територією України. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про фіксацію кількох груп ударних дронів типу "Шахед" противника, які ворог запустив по Одеській області, зокрема у напрямку південних районів цього регіону.
Силами та засобами ППО ЗСУ під час відбиття масованої повітряної атаки ворога із застосуванням ударних дронів типу "Шахед" було знищено 32 БПЛА.