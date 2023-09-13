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Обнародованы фото последствий удара дронов по Одесской области

Украина, Среда 13 сентября 2023 10:08
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Обнародованы фото последствий удара дронов по Одесской области Фото: Удар дронов по Измаилу привел к ранению семи человек (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В течение ночи 13 сентября 2023 года вооруженные силы РФ нанесли массированный дроновый удар по населенным пунктам юга Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Facebook.

"Повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram, всего в результате налетов российских ударных дронов на Измаильский район пострадали 7 гражданских человек. Шесть человек в Рени и один в Измаиле.

"Двое мужчин из Рени в тяжелом состоянии, в палате интенсивной терапии. Сегодня их транспортируют в Одессу. Четверо других в состоянии средней тяжести, продолжают лечение в Рени", - написал он.

Удар дронов по Одесской области

Российские войска 13 сентября в очередной раз устроили воздушную атаку по территории Украины. В командовании Воздушных сил ВСУ заявили о фиксации нескольких групп ударных дронов типа "Шахед" противника, которые враг запустил по Одесской области, в частности в направлении южных районов этого региона.

Силами и средствами ПВО ВСУ во время отбития массированной воздушной атаки врага с применением ударных дронов типа "Шахед" были уничтожены 32 БПЛА.

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