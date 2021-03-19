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Определились все пары четвертьфинала Лиги Европы

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 19 марта, состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. На этой стадии участвуют "Гранада", "Арсенал", "Динамо" (Загреб), "Рома", "Славия", "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал" и "Аякс".

Подробнее о том, кто с кем сыграет в четвертьфинале - в материале РБК-Украина.

Так, на стадии четвертьфинала между собой встретятся:

  • "Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Арсенал" (Англия) - "Славия" (Чехия)
  • "Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия)
  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Вильярреал" (Испания)

Первые поединки 1/4 финала пройдут 8 апреля, ответные матчи - через неделю, 15 апреля.

Также состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы. Здесь могут встретиться:

  • "Гранада"/"Манчестер Юнайтед" - "Аякс"/"Рома"
  • "Динамо"/"Вильярреал" - "Арсенал"/"Славия"

Первые матчи полуфинала пройдут 6 мая. Финал турнира состоится 26 мая в Гданське (Польша).

Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги Европы Украину представляли два клуба - "Динамо" и "Шахтер". "Горняки" уступили по сумме двух матчей 1:5 римской "Роме", а "Динамо" в двух матчах не смогло забить ни одного гола "Вильярреала", уступив испанцам с общим счетом 0:4.

Также РБК-Украина писало, что ранее состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. В частности, на этой стадии между собой сыграют "Реал" и "Ливерпуль".

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