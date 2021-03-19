Визначилися всі пари чвертьфіналу Ліги Європи

Сьогодні, 19 березня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи. На цій стадії беруть участь "Гранада", "Арсенал", "Динамо" (Загреб), "Рома", "Славія", "Манчестер Юнайтед", "Вільярреал" і "Аякс".
Детальніше про те, хто з ким зіграє у чвертьфіналі - в матеріалі РБК-Україна.
Так, на стадії чвертьфіналу між собою зустрінуться:
Перші поєдинки 1/4 фіналу пройдуть 8 квітня, матчі у відповідь - через тиждень, 15 квітня.
Також відбулося жеребкування півфіналів Ліги Європи. Тут можуть зустрітися:
Перші матчі півфіналу пройдуть 6 травня. Фінал турніру відбудеться 26 травня в Гданську (Польща).
Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи Україну представляли два клуби - "Динамо" і "Шахтар". "Гірники" поступилися за сумою двох матчів 1:5 римській "Ромі", а "Динамо" у двох матчах не змогло забити жодного гола "Вільярреалу", поступившись іспанцям з загальним рахунком 0:4.
Також РБК-Україна писало, що раніше відбулася жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, на цій стадії між собою зіграють "Реал" і "Ліверпуль".