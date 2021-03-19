Состоялась жеребьевка четвертьфинала ЛЧ: кто с кем сыграет
Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу. На этой стадии сыграют "Ман Сити", "Порту", "Челси", "Реал", "ПСЖ", "Бавария", "Ливерпуль" и "Боруссия Д".
Подробнее о жеребьевке - в материале РБК-Украина.
Согласно жребию на стадии четвертьфинала встретятся такие пары:
- "Ман Сити" - "Боруссия Д"
- "Порту" - "Челси"
- "Бавария" - "ПСЖ"
- "Реал" - "Ливерпуль"
Первые матчи 1/4 финала состоятся 6-7 апреля, ответные поединки пройдут через неделю 13-14 апреля.
Также были определены полуфинальные пары. На этой стадии могут встретиться:
- "Бавария"/"ПСЖ" - "Ман Сити"/"Боруссия Д"
- "Реал"/"Ливерпуль" - "Порту"/"Челси"
Полуфинальные матчи запланированы на 4-5 мая. Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".
Напомним, также сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы. Здесь сыграют "Гранада", "Арсенал", "Динамо" (Загреб), "Славия", "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал" и "Аякс". Оба украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер" выбили из турнира на стадии 1/8 финала.
Подробнее о результатах матчей 1/8 финала Лиги чемпионов читайте в материале РБК-Украина.