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Визначилися всі пари чвертьфіналу Ліги Європи

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 14:14
Визначилися всі пари чвертьфіналу Ліги Європи Фото: кубок Ліги Європи (facebook.com/EuropaLeague)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 19 березня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи. На цій стадії беруть участь "Гранада", "Арсенал", "Динамо" (Загреб), "Рома", "Славія", "Манчестер Юнайтед", "Вільярреал" і "Аякс".

Детальніше про те, хто з ким зіграє у чвертьфіналі - в матеріалі РБК-Україна.

Так, на стадії чвертьфіналу між собою зустрінуться:

  • "Гранада" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
  • "Арсенал" (Англія) - "Славія" (Чехія)
  • "Аякс" (Нідерланди) - "Рома" (Італія)
  • "Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Вільярреал" (Іспанія)

Перші поєдинки 1/4 фіналу пройдуть 8 квітня, матчі у відповідь - через тиждень, 15 квітня.

Також відбулося жеребкування півфіналів Ліги Європи. Тут можуть зустрітися:

  • "Гранада"/"Манчестер Юнайтед" - "Аякс"/"Рома"
  • "Динамо"/"Вільярреал" - "Арсенал"/"Славія"

Перші матчі півфіналу пройдуть 6 травня. Фінал турніру відбудеться 26 травня в Гданську (Польща).

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи Україну представляли два клуби - "Динамо" і "Шахтар". "Гірники" поступилися за сумою двох матчів 1:5 римській "Ромі", а "Динамо" у двох матчах не змогло забити жодного гола "Вільярреалу", поступившись іспанцям з загальним рахунком 0:4.

Також РБК-Україна писало, що раніше відбулася жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, на цій стадії між собою зіграють "Реал" і "Ліверпуль".

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