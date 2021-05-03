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Оппозиция планирует провести акцию протеста в Беларуси 9 мая

Автор: Даша Харченко

Оппозиция в Беларуси планирует 9 мая провести акцию протеста против режима Александра Лукашенко. В то же время с лета прошлого года в Беларуси арестованы 35 тысяч человек.

Об этом в интервью RND рассказал белорусский оппозиционер, бывший министр культуры Беларуси, экспосол страны во Франции, Польше, Испании и Португалии Павел Латушко.

Он напомнил, что 9 мая отмечается день победы "над гитлеровским фашизмом в 1945".

"Я буду использовать социальные сети, чтобы призвать белорусов выйти на улицы. Если бы Лукашенко избил протестующих 9 мая, он вошел бы в белорусскую историю как фашист", - заявил Латушко.

По его словам, с лета прошлого года в Беларуси арестованы 35 тысяч человек. Кроме того, он добавляет, что есть свидетельства того, что более 4,5 тысячи человек подверглись жестоким пыткам, а девять были убиты или умерли в результате жестокого обращения.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Беларуси и командующий внутренними войсками Николай Карпенков пригрозил оппозиции, которая якобы планировала осуществить госпереворот в стране. Они якобы будут нейтрализованы по законам борьбы с терроризмом.

Ранее сообщалось, что в Беларуси открыли уголовное дело о "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем".

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