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В МВД Беларуси пригрозили оппозиции: "найдем и зачистим"

Новина українською → Минск, Пятница 30 апреля 2021 10:24
В МВД Беларуси пригрозили оппозиции: "найдем и зачистим" Фото: заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков (mnsvu.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Заместитель министра внутренних дел Беларуси и командующий внутренними войсками Николай Карпенков пригрозил оппозиции, которая якобы планировала совершить госпереворот в стране. Они якобы будут нейтрализованы по законам борьбы с терроризмом.

Об этом сообщает tut.by.

По его словам, черта перейдена. Он заявил, что, "когда объявлена террористическая война, в действие вступают контртеррористические операции".

"Борьба с ними будет осуществляться так, как осуществлялась борьба "самым гуманным государством" по отношению к Усаме бен Ладену и его последователям. И мы готовы действовать, и как только поступит приказ, где бы они ни находились, без срока давности мы их найдем и мы их зачистим", - заявил он в интервью телеканалу СТВ.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в стране.

Напомним, США отвергли обвинения в подготовке покушения на Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси открыли уголовное дело о "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем".

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