В МВД Беларуси пригрозили оппозиции: "найдем и зачистим"
Заместитель министра внутренних дел Беларуси и командующий внутренними войсками Николай Карпенков пригрозил оппозиции, которая якобы планировала совершить госпереворот в стране. Они якобы будут нейтрализованы по законам борьбы с терроризмом.
Об этом сообщает tut.by.
По его словам, черта перейдена. Он заявил, что, "когда объявлена террористическая война, в действие вступают контртеррористические операции".
"Борьба с ними будет осуществляться так, как осуществлялась борьба "самым гуманным государством" по отношению к Усаме бен Ладену и его последователям. И мы готовы действовать, и как только поступит приказ, где бы они ни находились, без срока давности мы их найдем и мы их зачистим", - заявил он в интервью телеканалу СТВ.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в стране.
Напомним, США отвергли обвинения в подготовке покушения на Лукашенко.
Ранее сообщалось, что в Беларуси открыли уголовное дело о "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем".