Опозиція планує провести акцію протесту в Білорусі 9 травня

Опозиція в Білорусі планує 9 травня провести акцію протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Водночас з літа минулого року в Білорусі заарештовано 35 тисяч людей.

Про це в інтерв'ю RND розповів білоруський опозиціонер, колишній міністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко.

Він нагадав, що 9 травня відзначається день перемоги "над гітлерівським фашизмом в 1945".

"Я буду використовувати соціальні мережі, щоб закликати білорусів вийти на вулиці. Якби Лукашенко побив протестувальників 9 травня, він увійшов би в білоруську історію як фашист", - заявив Латушко.

За його словами, з літа минулого року в Білорусі заарештовано 35 тисяч людей. Крім того, він додає, що є свідчення того, що понад 4,5 тисячі осіб зазнали жорстоких тортур, а дев’ять були вбиті або померли в результаті жорстокого поводження.