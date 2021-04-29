В Беларуси признали чрезмерность действий на протестах, но назвали их “адекватной реакцией”
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей признал, что действия властей во время протестов были чрезмерными по отношению к их участникам. При этом он отметил, что это была “адекватная реакция” на немирные акции и попытку государственного переворота.
Об этом министр заявил в интервью телеканалу Euronews.
"Да, может быть, власти иногда действовали чрезмерно. Но это была адекватная реакция на все немирные насильственные акции протеста, которые произошли в Беларуси в прошлом году после президентских выборов”, - сказал министр.
По его словам, протестные акции по своей сути являлись попыткой государственного переворота и поэтому силовики и власти действовали “абсолютно адекватно”. Он также отметил, что "на карту была поставлена судьба страны". "И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов, а на другую чашу весов права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости государственности и суверенитет своей страны”, - добавил Макей.
Министр констатировал, что у европейских стран и властей Беларуси разные взгляды на ситуацию, которая сложилась в стране в августе 2020 года. "К сожалению, сегодня взаимные обвинения зашли так далеко, что мы не можем отыграться, как говорится", - отметил он.
Напомним, с августа 2020 года в Беларуси проходят протесты против режима Александра Лукашенко. Одна из последних акций прошла 27 марта. Еще до ее начала силовики стянули в центр Минска спецтехнику. Следственный комитет и другие правоохранительные органы предупредили потенциальных участников о незаконности таких мероприятий и пригрозили привлечением к уголовной ответственности.
Ранее РБК-Украина писало, что оппозиция Беларуси рассчитывает на уход Лукашенко весной.
Также в конце февраля Светлана Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы".