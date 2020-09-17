Оппозиция Беларуси получит премию Сахарова, - журналист

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что оппозиция Беларуси с высокой вероятностью получит премию Сахарова. Эта награда за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента.

Об этом Рикард Джозвяк написал в своем Twitter.

"Уже "подтверждено": белорусская оппозиция в этом году выигрывает премию Сахарова с поддержкой 3 основных политических групп (Европарламента - ред.)", - сообщил Джозвяк.

Ранее группа "Европейской народной партии", крупнейшей в Европарламенте, заявила, что поддерживают народ Беларуси в его борьбе за достоинство, свободу и демократию.

Отметим, премия имени Сахарова основана в 1988 году и вручается в четырех сферах, в частности в сфере защиты прав человека и его основных свобод.

Напомним, ранее сообщалось, что на премию имени Сахарова номинировали белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

Также Европарламент признал Координационный совет представительным органом белорусского народа.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Евросоюз выступил с заявлением, в котором осудил пренебрежение, которое все чаще проявляется верховенства права в Беларуси.