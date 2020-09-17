Опозиція Білорусі отримає премію Сахарова, - журналіст

Брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що опозиція Білорусі з високою імовірністю отримає премію Сахарова. Ця відзнака за свободу думки є щорічною нагородою Європейського парламенту.

Про це Рікард Джозвяк написав у своєму Twitter.

"Вже "підтверджено": білоруська опозиція цього року виграє премію Сахарова з підтримкою 3 основних політичних груп (Європарламенту - ред.)", - повідомив Джозвяк.

Раніше група "Європейської народної партії", найбільшої у Європарламенті, заявили, що підтримують народ Білорусі у його боротьбі за гідність, свободу та демократію.

Зазначимо, премія імені Сахарова заснована в 1988 році і вручається в чотирьох сферах, зокрема у сфері захисту прав людини і її основних свобод.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на премію імені Сахарова номінували білоруських опозиціонерок Світлану Тіхановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало.

Також Європарламент визнав Координаційну раду представницьким органом білоруського народу.

Крім того, РБК-Україна писало, що Євросоюз виступив з заявою, в якій засудив зневагу, яка все частіше проявляється до верховенства права в Білорусі.