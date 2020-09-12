ЕС осудил изгнание из Беларуси членов Координационного совета оппозиции

Фото: флаги ЕС (flickr com libereurope)

Евросоюз выступил из заявлением, в котором осудил все чаще проявляющееся пренебрежение верховенством права в Беларуси. Особое недовольство Брюсселя вызвало изгнание из страны членов Координационного совета оппозиции.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном Советом Европейского союза.

Европейские дипломаты заявили о нарушении законодательства Беларуси, а также международных обязательств Минска.

Все члены президиума Координационного совета, за исключением лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич, сейчас либо находятся под стражей, либо насильно покинули страну.

Евросоюз настоятельно призывал власти Беларуси немедленно освободить всех политических заключенных.

"Гражданское общество республики должно быть защищено от запугиваний, изгнания, произвольных арестов и насилия", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки обсуждают с Евросоюзом введение адресных санкций против Беларуси.

Также сообщалось, что ЕС готовит санкции против 40 белорусских политиков, однако до сих пор под вопросом, попадет ли в список президент страны Александр Лукашенко.