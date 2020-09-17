Европарламент признал Координационный совет представительским органом Беларуси

Фото: флаги ЕС (flickr com)

Европарламент признал Координационный совет представительским органом белорусского народа. Также евродепутаты не признали результаты выборов в Беларуси.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой 17 сентября.

Документом признается, что выборы президента Беларуси 9 августа проводились с грубыми нарушениями всех международных стандартов. Также после 5 ноября, когда истечет срок полномочий "авторитарного лидера Александра Лукашенко", Европарламент перестанет признавать его действующим президентом.

"Между тем, депутаты Европарламента приветствуют недавно созданный Координационный совет как "временное представительство людей, требующих демократических изменений" в Беларуси, которое открыто для всех политических и социальных заинтересованных сторон", - говорится в документе.

Также евродепутаты призвали провести новые свободные выборы под международным контролем.

За документ проголосовали 574 депутатов, против 37, воздержались 82.

Напомним, ранее Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Также ЕС рассматривает возможность расширения санкционного списка против Беларуси, куда могут включить и президента Александра Лукашенко.