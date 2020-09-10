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Белорусских оппозиционеров номинировали на премию Сахарова

Четверг 10 сентября 2020 15:16
Белорусских оппозиционеров номинировали на премию Сахарова
Фото: Колесникова, Тихановская и Цепкало (twitter.com/viktar_babaryka)
Автор: Андрей Козловский

На премию имени Сахарова номинировали белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Эта награда за свободу мнения является ежегодной наградой Европейского парламента.

Об этом сообщает группа социал-демократов Европарламента.

"Под впечатлением от общенациональных мирных продемократических протестов, которые проходят в Беларуси с 9 августа, мы твердо убеждены в том, что премией Сахарова в этом году должны быть отмечены храбрые женщины Беларуси, борющиеся за свободу и демократию в своей стране", - говорится в сообщении.

Отметим, премия имени Сахарова основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

Напомним, белорусская оппозиционерка Мария Колесникова обратилась в Следственный комитет по факту похищения и угроз.

Также РБК-Украина писало, что главный оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК предварительные результаты выборов с требованием пересчета голосов.

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