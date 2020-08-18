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Оппозиция Беларуси отрицает план вывода страны из союза с РФ

Беларусь, Вторник 18 августа 2020 18:20
Оппозиция Беларуси отрицает план вывода страны из союза с РФ
Фото: Мария Колесникова (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

В штабе подобные заявления расценивают как манипуляцию

Беларусская оппозиция не обсуждает возможный выход страны из союзных структур с Россией. Ранее о таких планах оппозиции заявил президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

"У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана", - заявила член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Отметим, ранее Лукашенко заявил, что беларусская оппозиция намерена вывести страну из Союзного государства с Россией, Организации договора о коллективной безопасности и ликвидировать российские военные объекты.

Кроме этого, Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти.

Напомним, координационный совет по передаче власти в Беларуси сегодня проведет первое заседание, после чего озвучит требования к Лукашенко.

Также РБК-Украина писало, что в штабе оппонентки Лукашенко Светланы Тихановской просят сторонников добиться от местной власти непризнания результатов выборов.

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