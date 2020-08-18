Опозиція Білорусі заперечує план виведення країни із союзу з РФ

У штабі подібні заяви розцінюють як маніпуляцію
Білоруська опозиція не обговорює можливий вихід країни з союзних структур з Росією. Раніше про такі плани опозиції заявив президент Олександр Лукашенко.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід".
"У нас це питання взагалі не стоїть на порядку. Ми розцінюємо заяви Лукашенка як спробу маніпуляції та обману", - заявила член координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова.
Зазначимо, раніше Лукашенко заявив, що білоруська опозиція має намір вивести країну з Союзної держави з Росією, Організації договору про колективну безпеку і ліквідувати російські військові об'єкти.
Крім цього, Лукашенко назвав координаційну раду опозиції спробою захоплення влади.
Нагадаємо, координаційна рада з передачі влади в Білорусі сьогодні проведе перше засідання, після чого озвучить вимоги до Лукашенка.
Також РБК-Україна писало, що у штабі опонентки Лукашенко Світлани Тіхановської просять прихильників домогтися від місцевої влади невизнання результатів виборів.