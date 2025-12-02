Оппозиция снова заблокировала трибуну в Верховной Раде

Оппозиция сегодня, 2 декабря, снова заблокировала трибуну в Верховной Раде, требуя отставки Кабмина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

После блокирования трибуны он объявил перерыв в заседании, хотя отдельные депутаты отмечают, что на этом сегодняшнее заседание будет завершено.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент сегодня должен был рассмотреть перечень важных законов, в том числе и вопросы, связанные с переводом конвенции, где надо было забрать русский язык.

Судя по трансляции, представители партии "Европейская солидарность" снова заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя отставки правительства. Народные депутаты от "ЕС" также скандировали: "Правительство - вон".

Что предшествовало

Напомним, за последние две недели оппозиция уже не впервые блокирует трибуну, чем останавливает заседание ВР. Так, 18 ноября в Верховной Раде сорвалось заседание, на котором должны были рассмотреть отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Работу парламента остановили после того, как ряд народных депутатов заблокировали трибуну с требованием принять "реальные кадровые решения".

Тогда фракция "Европейская солидарность" заявила, что не будет голосовать за увольнение Галущенко и Гринчук до тех пор, пока на повестку дня не вынесут вопрос отставки всего правительства.

Также 19 ноября народные депутаты от "Европейской солидарности" снова заблокировали трибуну перед голосованием за отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Они настаивали на отчете премьера Юлии Свириденко и министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук перед рассмотрением их отставки.