ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Оппозиция снова заблокировала трибуну в Верховной Раде

Вторник 02 декабря 2025 13:05
UA EN RU
Оппозиция снова заблокировала трибуну в Верховной Раде Фото: оппозиция снова заблокировала трибуну в Верховной Раде (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оппозиция сегодня, 2 декабря, снова заблокировала трибуну в Верховной Раде, требуя отставки Кабмина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Судя по трансляции, представители партии "Европейская солидарность" снова заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя отставки правительства. Народные депутаты от "ЕС" также скандировали: "Правительство - вон".

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент сегодня должен был рассмотреть перечень важных законов, в том числе и вопросы, связанные с переводом конвенции, где надо было забрать русский язык.

После блокирования трибуны он объявил перерыв в заседании, хотя отдельные депутаты отмечают, что на этом сегодняшнее заседание будет завершено.

Что предшествовало

Напомним, за последние две недели оппозиция уже не впервые блокирует трибуну, чем останавливает заседание ВР. Так, 18 ноября в Верховной Раде сорвалось заседание, на котором должны были рассмотреть отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Работу парламента остановили после того, как ряд народных депутатов заблокировали трибуну с требованием принять "реальные кадровые решения".

Тогда фракция "Европейская солидарность" заявила, что не будет голосовать за увольнение Галущенко и Гринчук до тех пор, пока на повестку дня не вынесут вопрос отставки всего правительства.

Также 19 ноября народные депутаты от "Европейской солидарности" снова заблокировали трибуну перед голосованием за отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Они настаивали на отчете премьера Юлии Свириденко и министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук перед рассмотрением их отставки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Оппозиционный блок Европейская солидарность
Новости
Задержан бывший топ-чиновник "Энергоатома": его подозревают в связях с Россией
Задержан бывший топ-чиновник "Энергоатома": его подозревают в связях с Россией
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит