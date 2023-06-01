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На опорах Кримського мосту з'явилися тріщини (фото)

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Крим, Четвер 01 червня 2023 11:43
На опорах Кримського мосту з'явилися тріщини (фото) Ілюстративне фото: на опорах Кримського мосту з'явилися тріщини (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На деяких опорах побудованого росіянами Кримського мосту у тимчасово окупованому Криму з'явилися тріщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"Опори Керченського мосту втомились. Вже час", - зазначили у пабліку.

Кримський міст

Це міст через Керченську протоку, який сполучає тимчасово окупований Крим із Росією, тобто Керченський і Таманський півострови. Його побудували росіяни після незаконної анексії півострова. У 2018 році відкрили автомобільну частину, через рік залізничну для пасажирського транспорту і у 2020 році - для вантажного.

Зазначимо, що окупанти також використовують міст у військових цілей для забезпечення своїх загарбників в Україні.

Вибух на Кримському мосту

В жовтні 2022 року через вибух на Кримському мосту обвалилися дві напівсекції його автомобільної частини та було пошкоджено залізничну колію.

Тоді російський диктатор Володимир Путін назвав це "терактом", а "виконавцями" - спецслужби України. Українська сторона прямо не підтверджувала, що причетна до підриву мосту, але неодноразово наголошувала, що Кримський міст є законною ціллю для наших військових.

Нещодавно голова СБУ заявив, що спецслужба здійснила "певні заходи" для підриву Кримського мосту.

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