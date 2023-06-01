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На опорах Крымского моста появились трещины (фото)

Новина українською →
Крым, Четверг 01 июня 2023 11:43
На опорах Крымского моста появились трещины (фото) Иллюстративное фото: на опорах Крымского моста появились трещины (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

На некоторых опорах построенного россиянами Крымского моста во временно оккупированном Крыму появились трещины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" .

"Опоры Керченского моста устали. Пора", - отметили в паблике.

Крымский мост

Это мост через Керченский пролив, который соединяет временно оккупированный Крым с Россией, то есть Керченский и Таманский полуострова. Его построили россияне после незаконной аннексии полуострова. В 2018 году открыли автомобильную часть, через год железнодорожную для пассажирского транспорта и в 2020 году - для грузового.

Отметим, что оккупанты также используют мост в военных целях для обеспечения своих захватчиков в Украине.

Взрыв на Крымском мосту

В октябре 2022 года из-за взрыва на Крымском мосту обрушились две полусекции его автомобильной части и был поврежден железнодорожный путь.

Тогда российский диктатор Владимир Путин назвал это "терактом", а "исполнителями" - спецслужбы Украины. Украинская сторона прямо не подтверждала, что причастна к подрыву моста, но неоднократно отмечала, что Крымский мост является законной целью для наших военных.

Недавно глава СБУ заявил, что спецслужба предприняла "определенные меры" для подрыва Крымского моста.

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