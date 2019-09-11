"Опора" просит Раду провести консультации перед роспуском ЦИК

Фото: Центризбирком (РБК-Украина)

В "Опоре" оценили основания для роспуска ЦИК

Верховная рада Украины перед роспуском Центральной избирательной комиссии могла бы провести консультации, чтобы избежать обеспечения партийного интереса в ротации ЦИК. Об этом говорится в заявлении гражданской сети "Опора".

В "Опоре" отмечают, что претензии относительно действий ЦИК во время выборов не привели к нарушениям избирательных прав. Кроме того, в организации подчеркивают, что отставки и назначения в новый состав ЦИК на постоянной основе приведут к обесцениванию этого органа и "поставит под сомнение результаты любых конфликтных выборов".

Кроме того, "Опора" призывает рассматривать действия ЦИК неотрывно от законодательного поля и судебных практик как первой, так и апелляционной инстанций.

"Парламент должен содержательно, а не только формально оценить содержание и вес оговорок президента относительно действий ЦИК. Консультации с заинтересованными сторонами, в том числе профильными неправительственными и международными экспертными организациями о законодательных изменениях и принципов и форм работы комиссии, оценок ее действий или бездействия, могли бы продемонстрировать отсутствие только партийного интереса в процессе ротации", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос досрочного роспуска ЦИК уже 12 сентября.

Сегодня Комитет избирателей Украины выступил с заявлением об отсутствии объективных оснований для роспуска ЦИК.