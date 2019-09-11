"Опора" просить Раду провести консультації перед розпуском ЦВК

Фото: Центрвиборчком (РБК-Україна)

В "Опорі" оцінили підстави для розпуску ЦВК

Верховна рада України перед розпуском Центральної виборчої комісії могла б провести консультації, щоб уникнути забезпечення партійного інтересу в ротації ЦВК. Про це йдеться у заяві громадянської мережі "Опора".

В "Опорі" зазначають, що претензії щодо дій ЦВК під час виборів не призвели до порушень виборчих прав. Крім того, в організації підкреслюють, що відставки і призначення в новий склад ЦВК на постійній основі призведуть до знецінення цього органу і "поставить під сумнів результати будь-яких конфліктних виборів".

Крім того, "Опора" закликає розглядати дії ЦВК невідривно від законодавчого поля і судових практик як першої, так і апеляційної інстанцій.

"Парламент повинен змістовно, а не лише формально оцінити зміст і вагу застережень президента щодо дій ЦВК. Консультації з зацікавленими сторонами, в тому числі профільними неурядовими та міжнародними експертними організаціями щодо законодавчих змін і принципів та форм роботи комісії, оцінок її дій або бездіяльності, могли б продемонструвати відсутність тільки партійного інтересу в процесі ротації", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України може розглянути питання дострокового розпуску ЦВК вже 12 вересня.

Сьогодні Комітет виборців України виступив із заявою про відсутність об'єктивних підстав для розпуску ЦВК.