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"Опора" назвала лидеров по прогулам в первый месяц новой Рады

Новости » Политика    27.09.2019 - 17:52
"Опора" назвала лидеров по прогулам в первый месяц новой Рады
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Депутаты из Батькивщины больше всех прогуливали заседания

Названы фракции, депутаты которых больше всего прогуливали заседания Верховной рады IX созыва в первый месяц работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование гражданской сети "Опора".

Согласно исследованию, наименьший процент пропусков во время голосований зафиксирован у депутатов из фракции "Слуга народа" (4,1%), наибольший - из "Батькивщины" (30,3%).

Также отмечается, что за это время нардепы подготовили 289 депутатских запросов и 1541 раз выступили в Верховной Раде. Общее время их выступлений составляет почти 31 час.

Всего в сентябре депутаты 202517 раз нажимали на кнопки для голосования.

Чаще всего "за" в парламенте голосуют парламентарии из фракции "Слуга народа" (80,9%), "против" - депутаты из "Европейской Солидарности" (8,1%), "сдержаться" - также депутаты из "Европейской Солидарности" ( 20,4%). "Оппозиционная платформа" является лидером по показателю неучастия в голосованиях (52,4%).

Напомним, в первый месяц работы парламента IX созыва двое депутатов от фракции "Слуга народа" попались на кнопкодавстве. После этого депутаты публично принесли извинения и пообещали отдать свои месячные зарплаты на благотворительность, продолжив работу. Стоит отметить, что в программе партии "Слуга народа" есть пункт о снятии мандата с депутата в случе кноподавства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в в Верховной раде Украины анонсировали разработку законопроектов в сфере усыновления.

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