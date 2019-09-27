В Раде анонсировали разработку законов в сфере усыновления

Иллюстративное фото (rodyna.org.ua)

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики планирует создать рабочие группы для разработки законов

В Верховной раде Украины анонсировали разработку законопроектов в сфере усыновления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики состоялась встреча с Уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой. Встреча состоялась по случаю Дня усыновления, который ежегодно отмечается в Украине 30 сентября.

Глава подкомитета по делам семьи и детей комитета Татьяна Рябуха анонсировала наработку законопроектов в сфере усыновления.

"Комитет создаст рабочие группы с участием представителей министерств и других комитетов Верховной рады для обработки предложений и внесения необходимых изменений в законодательство в сфере усыновления", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2018 года депутаты Верховной рады 8 созыва не поддержали законопроект о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления. За соответствующий законопроект проголосовали 166 депутатов при необходимых 226 голосах.

Отметим, Конвенция о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления была принята 29 мая 1993 года в Гааге. Сторонами Конвенции являются 100 государств мира, в том числе все государства-члены Европейского союза.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины до 2017 года планировал разрешить усыновление детей ВИЧ-инфицированными, инвалидами и трансгендерами.