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"Опора" назвала лідерів з прогулів в перший місяць нової Ради

Новини » Політика    27.09.2019 - 17:52
"Опора" назвала лідерів з прогулів в перший місяць нової Ради
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Депутати з Батьківщини більше всіх прогулювали засідання

Названі фракції, депутати яких найбільше прогулювали засідання Верховної ради IX скликання в перший місяць роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження громадянської мережі "Опора".

Згідно з дослідженням, найменший відсоток пропусків під час голосувань зафіксований у депутатів з фракції "Слуга народу" (4,1%), найбільше - з "Батьківщини" (30,3%).

Також зазначається, що за цей час Нардепи підготували 289 депутатських запитів і 1541 раз виступили у Верховній Раді. Загальний час їх виступів складає майже 31 годину.

У вересні депутати 202517 раз натискали на кнопки для голосування.

Найчастіше "за" у парламенті голосують парламентарії з фракції "Слуга народу" (80,9%), "проти" - депутати з "Європейської Солідарності" (8,1%), "стриматися" - також депутати з "Європейської Солідарності" ( 20,4%). "Опозиційна платформа" є лідером за показником неучасті у голосуваннях (52,4%).

Нагадаємо, в перший місяць роботи парламенту IX скликання двоє депутатів від фракції "Слуга народу" попалися на кнопкодавстві. Після цього депутати публічно вибачилися і пообіцяли віддати свої місячні зарплати на благодійність, продовживши роботу. Варто відзначити, що в програмі партії "Слуга народу" є пункт про позбавлення мандата депутата у разі кноподавства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Верховній раді України анонсували розробку законопроектів у сфері усиновлення.

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