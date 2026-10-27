Оплата праці під час тривоги: як роботодавці рахують час в укритті

Українці часто зазначають, що їхні роботодавці не мають єдиних правил дій під час повітряних тривог. У частині компаній роботу зупиняють і відправляють персонал в укриття, а в інших рішення залишається за працівником або керівництвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.

Безпекові умови важливі для більшості опитаних під час вибору роботодавця. Так, 33% респондентів назвали їх скоріше важливими, а 28% - дуже важливими. Водночас для 19% цей фактор є скоріше або зовсім неважливим, а ще 20% не змогли відповісти.

При цьому 26% опитаних повідомили, що поблизу їхнього місця роботи немає укриття. Ще 12% не знають, де розташоване найближче, а 12% зазначили, що укриття є, але воно непридатне для перебування.

У 9% респондентів дорога до укриття займає понад п'ять хвилин. Натомість 24% мають доступ до нього безпосередньо в будівлі, де працюють, а ще 18% - у сусідній будівлі або на відстані до п'яти хвилин пішки.

Що роблять роботодавці під час тривог

У 25% випадків роботодавці не мають єдиних правил, які визначають дії працівників під час повітряних тривог різного рівня.

Ще у 20% компаній роботу зупиняють і всі мають пройти в укриття. У 19% випадків укриття є рекомендацією, а остаточне рішення залишають за працівником. Ще 10% респондентів зазначили, що за можливості роботу продовжують в укритті.

Водночас 18% опитаних повідомили, що під час тривоги робота триває на робочих місцях. У 8% випадків порядок дій залежить від ситуації та рішення керівництва.

Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна пояснює, що відсутність чітких правил не обов'язково означає, що роботодавець нехтує безпекою працівників. Причиною може бути нерозуміння потреби в таких правилах або брак знань про те, як розробити їх з урахуванням специфіки роботи компанії.

За її словами, роботодавцям варто враховувати досвід інших компаній і залучати експертів, щоб визначити порядок дій з урахуванням вимог безпеки.

Серед учасників опитування 53% мають стаціонарне місце роботи, 9% працюють у гібридному форматі, 17% - віддалено, а 13% постійно пересуваються в межах роботи.

Як оплачують час в укритті

У 51% опитаних час, проведений в укритті під час повітряної тривоги, зараховують як звичайний робочий. Водночас у 35% випадків це питання з роботодавцем не обговорювали.

Ще 13% респондентів відповіли, що облік цього часу залежить від ситуації або рішення керівника. Лише 1% зазначили, що після завершення тривоги мають відпрацювати час, проведений в укритті.

Які вимоги до бізнесу діятимуть із грудня

Нагадаємо, порядок реагування на повітряні загрози визначає постанова Кабміну №1092. За червоного рівня небезпеки підприємства мають повністю зупиняти роботу, а працівники та відвідувачі - переходити в безпечне місце.