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Оплата труда во время тревоги: как работодатели считают время в укрытии

13:02 27.10.2026 Вт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Оплата труда во время тревоги: как работодатели считают время в укрытии Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Украинцы часто отмечают, что у их работодателей нет единых правил действий во время воздушных тревог. В части компаний работу останавливают и отправляют персонал в укрытие, а у других решение остается за работником или руководством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Условия безопасности важны для большинства опрошенных при выборе работодателя. Так, 33% респондентов назвали их скорее важными, а 28% - очень важными. В то же время для 19% этот фактор скорее или совсем неважен, а еще 20% затруднились ответить.

При этом 26% опрошенных сообщили, что вблизи их места работы нет укрытия. Еще 12% не знают, где расположено ближайшее, а 12% отметили, что укрытие есть, но оно непригодно для пребывания.

У 9% респондентов дорога к укрытию занимает более пяти минут. 24% имеют доступ к нему непосредственно в здании, где работают, а еще 18% - в соседнем здании или на расстоянии до пяти минут пешком.

Что делают работодатели во время тревог

В 25% случаев работодатели не имеют единых правил, определяющих действия работников во время воздушных тревог разного уровня.

Еще у 20% компаний работу останавливают и все должны пройти в укрытие. В 19% случаев укрытие является рекомендацией, а окончательное решение оставляют за работником. Еще 10% респондентов отметили, что по возможности работу продолжают в укрытии.

В то же время, 18% опрошенных сообщили, что во время тревоги работа продолжается на рабочих местах. В 8% случаев порядок действий зависит от ситуации и решения руководства.

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина объясняет, что отсутствие четких правил не обязательно означает, что работодатель пренебрегает безопасностью работников. Причиной может быть непонимание потребности в таких правилах или отсутствие знаний о том, как разработать их с учетом специфики работы компании.

По ее словам, работодателям следует учитывать опыт других компаний и привлекать экспертов, чтобы определить порядок действий с учетом требований безопасности.

Среди участников опроса 53% имеют стационарное место работы, 9% работают в гибридном формате, 17% - удаленно, а 13% постоянно передвигаются в пределах работы.

Как оплачивают время в укрытии

В 51% опрошенных время, проведенное в укрытии во время воздушной тревоги, засчитывается как обычный рабочий день. В то же время в 35% случаев этот вопрос с работодателем не обсуждали.

Еще 13% респондентов ответили, что учет этого времени зависит от ситуации или решения руководителя. Только 1% отметили, что после завершения тревоги должны отработать время, проведенное в укрытии.

Какие требования к бизнесу будут действовать с декабря

Напомним, порядок реагирования на воздушные угрозы определяет постановление Кабмина №1092. При красном уровне опасности предприятия должны полностью останавливать работу, а работники и посетители - переходить в безопасное место.

При желтом уровне угрозы предприятия могут работать в обычном режиме , если соблюдают установленные требования безопасности. Это касается бизнесов, имеющих защитное сооружение, постоянное или временное укрытие или находящихся в сооружениях двойного назначения.

Для предприятий, не имеющих таких условий, предусмотрен переходный период до 4 декабря 2026 года. К этой дате они должны подготовить необходимые решения по безопасности работников и посетителей.

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