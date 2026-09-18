Робота під час тривоги: Кабмін уточнив правила для українського бізнесу

Кабінет міністрів уточнив умови роботи підприємств та організацій при оголошенні жовтого рівня загрози. Нові правила передбачають вимоги до укриття або безпечного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №1128 .

Що змінилося

Кабмін ухвалою №1128 від 15 вересня визначив, за яких умов суб'єкти господарювання можуть продовжувати роботу за жовтого рівня загрози. Йдеться про підприємства та організації незалежно від форми власності.

Робота дозволяється у приміщеннях, будинках та на територіях, де є захисні споруди, тимчасові або постійні укриття для працівників та відвідувачів.

Також діяльність може продовжуватися в об'єктах подвійного призначення або в будинках, у складі яких передбачено безпечний простір.

Якщо таких умов немає, суб'єкт господарювання має самостійно обладнати безпечний простір.

Що таке "безпечний простір"

У постанові зазначено, що "безпечний простір" – найбільш захищені зони у приміщеннях, будинках чи спорудах. Їх облаштують з урахуванням існуючих об'ємно-планувальних рішень, щоб забезпечити захист працівників та відвідувачів від побічної дії звичайних засобів ураження та максимального надлишкового тиску вибуху.

Допустимий рівень такого тиску в кілопаскалях визначає Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України.

Що мають зробити власники об'єктів

Балансоутримувачі та суб'єкти господарювання зобов'язані інформувати працівників та відвідувачів про наявність укриття чи безпечного простору.

Для цього на входах, зовнішніх стінах або огорожах повинні розміщуватись таблички розміром 100 на 60 сантиметрів з одним із написів: "Об'єкт забезпечений укриттям", "Об'єкт забезпечений безпечним простором" або "Об'єкт не забезпечений укриттям".

Крім того, необхідно визначити порядок дій персоналу під час сигналу "Повітряна тривога". Під час його оголошення бізнес зобов'язаний довести інформацію про загрозу працівникам та відвідувачам.

Що означає жовтий рівень

4 вересня уряд встановив диференціацію сигналу "Повітряна тривога" за рівнями загрози. Червоний рівень означає ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу, а жовтий – загрозу застосування дронів.

За жовтого рівня суб'єкти господарювання можуть продовжувати діяльність, а рішення про перебування відвідувачів у закладах вони приймають на власний розсуд.