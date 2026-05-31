Згідно з останнім опитуванням компанії Breavis, проведеним напередодні парламентських виборів 7 червня, партія Пашиняна "Громадянський договір" може набрати майже 65% голосів серед виборців, які вже визначилися зі своїм вибором.

Дослідження, проведене серед 1551 респондента, свідчить про значний відрив правлячої сили від опозиції. Жодна інша партія, за даними соціологів, не претендує більш ніж на 12% підтримки.

Якщо голосування наступної неділі підтвердить прогнози опитування, Пашинян збереже контроль над парламентом та отримає додатковий мандат для продовження курсу на зближення із Заходом.

Також це може зміцнити позиції влади у реалізації мирної угоди з Азербайджаном щодо Карабаху, підписаної торік за посередництва США.

Опитування також свідчить про подальше зростання підтримки проєвропейського курсу Вірменії після десятиліть тісної співпраці з Росією.

Москва посилює тиск на Єреван

На цьому тлі Росія продовжує жорстко реагувати на зовнішньополітичний курс Вірменії. Останніми тижнями Москва запровадила нові торговельні обмеження щодо вірменської продукції та пригрозила наслідками через намір Єревана активізувати інтеграцію з Європейським Союзом.

Крім того, Росія відкликала свого посла у Вірменії Сергія Копиркіна для консультацій. У МЗС РФ пояснили це рішення кроками вірменської влади у напрямку зближення з ЄС.

Лідери Євразійського економічного союзу також попередили Єреван про ризики, які, на їхню думку, несе подальший рух країни до членства в Євросоюзі.

Путін знову згадав Україну

Під час саміту ЄАЕС в Астані російський диктатор Володимир Путін знову провів паралелі між Вірменією та Україною. За його словами, "українська криза" нібито почалася після спроб Києва приєднатися до Європейського Союзу.

Водночас ситуація загострилася після того, як президент США Дональд Трамп висловив Ніколу Пашиняну "повну та беззастережну підтримку", назвавши його "чудовим другом і лідером".