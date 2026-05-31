RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Опрос перед выборами в Армении предсказывает победу прозападного Пашиняна

12:15 31.05.2026 Вс
2 мин
Почему Москва так внимательно следит за выборами в Армении?
aimg Мария Науменко
Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна может получить убедительное большинство в новом парламенте. Одновременно Москва все жестче реагирует на стремление Еревана развивать отношения с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Читайте также: Путин разразился новыми угрозами Армении

Согласно последнему опросу компании Breavis, проведенному накануне парламентских выборов 7 июня, партия Пашиняна "Гражданский договор" может набрать почти 65% голосов среди избирателей, которые уже определились со своим выбором.

Исследование, проведенное среди 1551 респондента, свидетельствует о значительном отрыве правящей силы от оппозиции. Ни одна другая партия, по данным социологов, не претендует более чем на 12% поддержки.

Если голосование в следующее воскресенье подтвердит прогнозы опроса, Пашинян сохранит контроль над парламентом и получит дополнительный мандат для продолжения курса на сближение с Западом.

Также это может укрепить позиции власти в реализации мирного соглашения с Азербайджаном по Карабаху, подписанного в прошлом году при посредничестве США.

Опрос также свидетельствует о дальнейшем росте поддержки проевропейского курса Армении после десятилетий тесного сотрудничества с Россией.

Москва усиливает давление на Ереван

На этом фоне Россия продолжает жестко реагировать на внешнеполитический курс Армении. В последние недели Москва ввела новые торговые ограничения в отношении армянской продукции и пригрозила последствиями из-за намерения Еревана активизировать интеграцию с Европейским Союзом.

Кроме того, Россия отозвала своего посла в Армении Сергея Копыркина для консультаций. В МИД РФ объяснили это решение шагами армянских властей в направлении сближения с ЕС.

Лидеры Евразийского экономического союза также предупредили Ереван о рисках, которые, по их мнению, несет дальнейшее движение страны к членству в Евросоюзе.

Путин снова вспомнил Украину

Во время саммита ЕАЭС в Астане российский диктатор Владимир Путин снова провел параллели между Арменией и Украиной. По его словам, "украинский кризис" якобы начался после попыток Киева присоединиться к Европейскому Союзу.

В то же время ситуация обострилась после того, как президент США Дональд Трамп выразил Николу Пашиняну "полную и безоговорочную поддержку", назвав его "замечательным другом и лидером".

Кроме того, Reuters со ссылкой на западные разведки сообщило о возможных попытках России повлиять на результаты голосования в пользу пророссийских сил. Москва эти обвинения отвергла.

В то же время западные чиновники заявляли об обеспокоенности безопасностью премьер-министра Никола Пашиняна на фоне обострения отношений между Ереваном и Кремлем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АрменияРоссийская ФедерацияНикол ПашинянЕвросоюз