Согласно последнему опросу компании Breavis, проведенному накануне парламентских выборов 7 июня, партия Пашиняна "Гражданский договор" может набрать почти 65% голосов среди избирателей, которые уже определились со своим выбором.

Исследование, проведенное среди 1551 респондента, свидетельствует о значительном отрыве правящей силы от оппозиции. Ни одна другая партия, по данным социологов, не претендует более чем на 12% поддержки.

Если голосование в следующее воскресенье подтвердит прогнозы опроса, Пашинян сохранит контроль над парламентом и получит дополнительный мандат для продолжения курса на сближение с Западом.

Также это может укрепить позиции власти в реализации мирного соглашения с Азербайджаном по Карабаху, подписанного в прошлом году при посредничестве США.

Опрос также свидетельствует о дальнейшем росте поддержки проевропейского курса Армении после десятилетий тесного сотрудничества с Россией.

Москва усиливает давление на Ереван

На этом фоне Россия продолжает жестко реагировать на внешнеполитический курс Армении. В последние недели Москва ввела новые торговые ограничения в отношении армянской продукции и пригрозила последствиями из-за намерения Еревана активизировать интеграцию с Европейским Союзом.

Кроме того, Россия отозвала своего посла в Армении Сергея Копыркина для консультаций. В МИД РФ объяснили это решение шагами армянских властей в направлении сближения с ЕС.

Лидеры Евразийского экономического союза также предупредили Ереван о рисках, которые, по их мнению, несет дальнейшее движение страны к членству в Евросоюзе.

Путин снова вспомнил Украину

Во время саммита ЕАЭС в Астане российский диктатор Владимир Путин снова провел параллели между Арменией и Украиной. По его словам, "украинский кризис" якобы начался после попыток Киева присоединиться к Европейскому Союзу.

В то же время ситуация обострилась после того, как президент США Дональд Трамп выразил Николу Пашиняну "полную и безоговорочную поддержку", назвав его "замечательным другом и лидером".