Операції "під чужим прапором": як спецслужби РФ змушують українців до терактів

Ворог видає себе за правоохоронців України й під різними приводами змушує українців готувати підпали, теракти та диверсії.

СБУ попередила, що спецслужби РФ:

телефонують чи пишуть громадянам під виглядом співробітників СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів;

використовують сайти знайомств для отримання персональних даних;

шантажують кримінальною відповідальністю;

вимагають гроші нібито за закриття фейкових "кримінальних проваджень";

схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок українських захисників тощо.

Наприклад, росіяни створюють фейкові жіночі акаунти на сайтах знайомств, після чого спілкуються з чоловіками та виманюють їхні персональні дані.

Згодом з ними зв’язуються російські куратори під виглядом "співробітників СБУ" та звинувачують у нібито співпраці з РФ. Для "уникнення відповідальності" чоловікам пропонують співпрацювати.

Незаконні дії завербованих громадян

Українців, завербованих таким чином, змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок за певною адресою, придбати хімічні елементи та виготовити саморобну вибухівку, підпалити авто Сил оборони чи адмінбудівлі, готувати теракт чи диверсію на певному об’єкті тощо.