Операции "под чужим флагом": как спецслужбы РФ принуждают украинцев к терактам

Враг выдает себя за правоохранителей Украины и под разными предлогами заставляет украинцев готовить поджоги, теракты и диверсии.

СБУ предупредила, что спецслужбы РФ:

звонят или пишут гражданам под видом сотрудников СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов;

используют сайты знакомств для получения персональных данных;

шантажируют уголовной ответственностью;

требуют деньги якобы за закрытие фейковых "уголовных производств";

склоняют к поджогам админзданий, автомобилей украинских защитников и тому подобное.

Например, россияне создают фейковые женские аккаунты на сайтах знакомств, после чего общаются с мужчинами и выманивают их персональные данные.

Впоследствии с ними связываются российские кураторы под видом "сотрудников СБУ" и обвиняют в якобы сотрудничестве с РФ. Для "избежания ответственности" мужчинам предлагают сотрудничать.

Незаконные действия завербованных граждан

Украинцев, завербованных таким образом, заставляют совершать различные незаконные действия: следить за определенным лицом, перенести пакет по определенному адресу, приобрести химические элементы и изготовить самодельную взрывчатку, поджечь авто Сил обороны или админздания, готовить теракт или диверсию на определенном объекте и тому подобное.