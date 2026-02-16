Операції "під чужим прапором": як спецслужби РФ змушують українців до терактів
Служба безпеки України попередила про активізацію спецслужб РФ щодо вербування українців. Зокрема, росіяни видають себе за українських правоохоронців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.
Ворог видає себе за правоохоронців України й під різними приводами змушує українців готувати підпали, теракти та диверсії.
СБУ попередила, що спецслужби РФ:
- телефонують чи пишуть громадянам під виглядом співробітників СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів;
- використовують сайти знайомств для отримання персональних даних;
- шантажують кримінальною відповідальністю;
- вимагають гроші нібито за закриття фейкових "кримінальних проваджень";
- схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок українських захисників тощо.
Наприклад, росіяни створюють фейкові жіночі акаунти на сайтах знайомств, після чого спілкуються з чоловіками та виманюють їхні персональні дані.
Згодом з ними зв’язуються російські куратори під виглядом "співробітників СБУ" та звинувачують у нібито співпраці з РФ. Для "уникнення відповідальності" чоловікам пропонують співпрацювати.
Незаконні дії завербованих громадян
Українців, завербованих таким чином, змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок за певною адресою, придбати хімічні елементи та виготовити саморобну вибухівку, підпалити авто Сил оборони чи адмінбудівлі, готувати теракт чи диверсію на певному об’єкті тощо.
Затримання ворожих агентів
Нагадаємо, нещодавно в Кропивницькому затримали неповнолітню, яку підозрюють у коригуванні ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Вона мала встановити на території Кропивницької ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер.
Раніше суд виніс вирок агенту РФ, який намагався навести дронову атаку на енергетичні об’єкти Рівненської АЕС. Чоловік встановлював GPS-трекери на високовольтних лініях електропередач і був засуджений до 15 років позбавлення волі.