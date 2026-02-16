ua en ru
Операции "под чужим флагом": как спецслужбы РФ принуждают украинцев к терактам

Украина, Понедельник 16 февраля 2026 13:13
Операции "под чужим флагом": как спецслужбы РФ принуждают украинцев к терактам Иллюстративное фото: СБУ предупредила украинцев о новой "схеме" вербовки (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Служба безопасности Украины предупредила об активизации спецслужб РФ по вербовке украинцев. В частности, россияне выдают себя за украинских правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Враг выдает себя за правоохранителей Украины и под разными предлогами заставляет украинцев готовить поджоги, теракты и диверсии.

СБУ предупредила, что спецслужбы РФ:

  • звонят или пишут гражданам под видом сотрудников СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов;
  • используют сайты знакомств для получения персональных данных;
  • шантажируют уголовной ответственностью;
  • требуют деньги якобы за закрытие фейковых "уголовных производств";
  • склоняют к поджогам админзданий, автомобилей украинских защитников и тому подобное.

Например, россияне создают фейковые женские аккаунты на сайтах знакомств, после чего общаются с мужчинами и выманивают их персональные данные.

Впоследствии с ними связываются российские кураторы под видом "сотрудников СБУ" и обвиняют в якобы сотрудничестве с РФ. Для "избежания ответственности" мужчинам предлагают сотрудничать.

Незаконные действия завербованных граждан

Украинцев, завербованных таким образом, заставляют совершать различные незаконные действия: следить за определенным лицом, перенести пакет по определенному адресу, приобрести химические элементы и изготовить самодельную взрывчатку, поджечь авто Сил обороны или админздания, готовить теракт или диверсию на определенном объекте и тому подобное.

Задержание вражеских агентов

Напомним, недавно в Кропивницком задержали несовершеннолетнюю, которую подозревают в корректировке ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Она должна была установить на территории Кропивницкой ТЭЦ замаскированный под снегом GPS-трекер.

Ранее суд вынес приговор агенту РФ, который пытался навести дроновую атаку на энергетические объекты Ровенской АЭС. Мужчина устанавливал GPS-трекеры на высоковольтных линиях электропередач и был приговорен к 15 годам лишения свободы.

