Операции "под чужим флагом": как спецслужбы РФ принуждают украинцев к терактам
Служба безопасности Украины предупредила об активизации спецслужб РФ по вербовке украинцев. В частности, россияне выдают себя за украинских правоохранителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
Враг выдает себя за правоохранителей Украины и под разными предлогами заставляет украинцев готовить поджоги, теракты и диверсии.
СБУ предупредила, что спецслужбы РФ:
- звонят или пишут гражданам под видом сотрудников СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов;
- используют сайты знакомств для получения персональных данных;
- шантажируют уголовной ответственностью;
- требуют деньги якобы за закрытие фейковых "уголовных производств";
- склоняют к поджогам админзданий, автомобилей украинских защитников и тому подобное.
Например, россияне создают фейковые женские аккаунты на сайтах знакомств, после чего общаются с мужчинами и выманивают их персональные данные.
Впоследствии с ними связываются российские кураторы под видом "сотрудников СБУ" и обвиняют в якобы сотрудничестве с РФ. Для "избежания ответственности" мужчинам предлагают сотрудничать.
Незаконные действия завербованных граждан
Украинцев, завербованных таким образом, заставляют совершать различные незаконные действия: следить за определенным лицом, перенести пакет по определенному адресу, приобрести химические элементы и изготовить самодельную взрывчатку, поджечь авто Сил обороны или админздания, готовить теракт или диверсию на определенном объекте и тому подобное.
Задержание вражеских агентов
Напомним, недавно в Кропивницком задержали несовершеннолетнюю, которую подозревают в корректировке ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Она должна была установить на территории Кропивницкой ТЭЦ замаскированный под снегом GPS-трекер.
Ранее суд вынес приговор агенту РФ, который пытался навести дроновую атаку на энергетические объекты Ровенской АЭС. Мужчина устанавливал GPS-трекеры на высоковольтных линиях электропередач и был приговорен к 15 годам лишения свободы.