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Операция СБУ и ССО. Источники рассказали подробности ночной атаки дронов на Россию

Понедельник 17 февраля 2025 13:05
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Операция СБУ и ССО. Источники рассказали подробности ночной атаки дронов на Россию Иллюстративное фото: источники рассказали подробности ночной атаки дронов на Россию (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

В ночь на 17 февраля, беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) и Сил специальных операций (ССО) атаковали сразу два важных предприятия в Краснодарском крае Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Речь идет о:

  • Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ);
  • нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".

НПЗ

В районе завода прозвучало не менее 20 взрывов. На заводе начался пожар, который подтвердили местные власти.

НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.

В феврале 2024-го дроны СБУ уже атаковали этот завод. Тогда же была повреждена установка первичной переработки нефти ценой 50 млн долларов.

Нефтеперекачивающая станция

"Кропоткинская", является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории России. В результате атаки ее вывели из эксплуатации. Сейчас перекачка нефти идет в обход этой станции.

Атака на вражеские НПЗ

В ходе полномасштабной войны Украина регулярно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Целью таких атак является нарушение логистики и ослабление военной экономики врага.

Сегодня стало известно, что крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума была выведена из строя в результате удара беспилотниками.

Между тем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, какую роль играет Ильский нефтеперерабатывающий завод у врага.

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