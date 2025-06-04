Операція "Павутина": з'явились супутникові знімки ще двох атакованих аеродромів

Операція "Пуватина"

Операція була реалізована 1 червня. Тоді ж дрони Служби безпеки України (СБУ) атакували чотири російських аеродроми: "Белая", "Дягилево", "Оленья" та "Иваново". Під час атаки були знищенні та пошкоджені, згідно з даними відомства, 41 літак стратегічної авіації Росії.

За словами спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога, операція "Павутина" нібито підвищила ризик ескалації конфлікту.

Детальніше про те, що відомо про унікальну спецоперацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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