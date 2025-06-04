Операция "Паутина": появились спутниковые снимки еще двух атакованных аэродромов

Появились спутниковые снимки российских аэродромов "Белая" и "Иваново", которые подтверждают повреждения самолетов после атаки украинских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект журналистских расследований "Схемы".
На свежих спутниковых снимках Planet Labs за 4 июня можно увидеть повреждения по меньшей мере семи стратегических бомбардировщиков на аэродроме "Белая": трех Ту-95, а также четырех Ту-22".
Фото: спутниковые снимки аэродрома "Белая" (t.me/cxemu)
Между тем OSINT-аналитики GEOINT и Hurin пишут, что на аэродроме "Иваново" был уничтожен по меньшей мере один самолет А-50. В частности, возможно, несколько были повреждены.
Фото: спутниковые снимки аэродрома "Иваново" (t.me/cxemu)
В то же время на "Дягилево" значительных повреждений не зафиксировано.
Фото: спутниковые снимки аэродрома "Дягилево" (t.me/cxemu)
Операция была реализована 1 июня. Тогда же дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали четыре российских аэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Во время атаки были уничтожены и повреждены, согласно данным ведомства, 41 самолет стратегической авиации России.
По словам спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога, операция "Паутина" якобы повысила риск эскалации конфликта.
Подробнее о том, что известно об уникальной спецоперации, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.