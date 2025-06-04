Операция "Паутина": появились спутниковые снимки еще двух атакованных аэродромов

Операция "Пуватина"

Операция была реализована 1 июня. Тогда же дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали четыре российских аэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Во время атаки были уничтожены и повреждены, согласно данным ведомства, 41 самолет стратегической авиации России.

По словам спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога, операция "Паутина" якобы повысила риск эскалации конфликта.

Подробнее о том, что известно об уникальной спецоперации, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.